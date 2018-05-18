Diğer
Kategoriler
18 Mayıs 2018 11:54

Başkan Akın’ın 19 Mayıs mesajı

Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısı ile bir mesaj yayınladı.

Başkan Akın’ın 19 Mayıs mesajı

18 Mayıs 2018 11:54

Akın “19 Mayıs 1919’da Samsun’da yakılan istiklal meşalesi Amasya, Sivas ve Erzurum’dan geçerek elden ele, dilden dile tüm vatan sathına yayılmıştır” dedi.


Başkan Akın, kutlama mesajında "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşımızı başlatmak üzere Samsun’a çıkışının 99. yıldönümü kutlu olsun. Atatürk’ün önderliğinde 19 Mayıs 1919’da Samsun’da yakılan istiklal meşalesi Amasya, Sivas ve Erzurum’dan geçerek elden ele, dilden dile tüm vatan sathına yayılmıştır. Milletimizin özverisi ve hürriyete olan inancı ile birleşerek Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasını ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasını sağlamıştır. Bu aziz topraklar, ecdadımızın canları pahasına gösterdiği olağanüstü ve onurlu mücadele ile vatan olmuştur. Milletçe gurur ve mutluluğunu yaşadığımız bu özel günde, vatan ve bayrak uğruna büyük fedakarlıklar göstererek bizlere bağımsız bir ülke bırakan başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz silah arkadaşları olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun. Bu duygu ve düşüncelerimle tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
37
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    37°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    37°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    37°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç