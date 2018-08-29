Başkan Akın’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

30 Ağustos 1922’de zaferle sonuçlanan Dumlupınar Savaşı ise Türk ulusunun yeniden dirilişidir” dedi.

Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın 30 Ağustos zafer bayramı münasebetiyle yayımladığı mesajda “Tarihimizin en önemli dönüm noktası ve milletimizin hürriyet ve bağımsızlık fikrinin ölmez bir abidesi olarak tarihteki yerini alan 30 Ağustos Zafer Bayramımız, aynı zamanda bağımsız yaşamak isteyen birçok ulusa da yol göstermiştir. Milletimizin makûs kaderini değiştirmiş olan bu zafer ile Türk milleti hiçbir şekilde vatanın bölünmez bütünlüğünden, bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini, milli birlik ve beraberlik şuuru içerisinde sonsuza kadar hür, bağımsız ve onurlu bir şekilde yaşayacağını bütün dünyaya ispat etmiştir.

Ülkemizin birliğine, dirliğine ve bölünmez bütünlüğüne yönelik hain saldırıları yapanlar asla kötü emellerine ulaşamayacak, kurdukları tuzaklara kendileri düşecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu zaferi bize armağan eden İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, kanlarıyla canlarıyla bu toprakları vatan yapan, ülkemizin milletiyle bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman mensuplarının ve bütün vatandaşlarımın 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum” dedi.