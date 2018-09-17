Başkan Akın'ın Ahilik Haftası mesajı

Başkan Akın, mesajında; “Ahilik, ticari ve sosyal hayatta güzel ahlak, doğruluk, alçak gönüllülük, kardeşlik, yardımseverlik, herkesin kendi sanatında yükselmesi ve gelişmesi gibi değerleri esas alan köklü bir müessesedir. Ahilik, meslek örgütü olmasının yanında manevi bir terbiye ocağıdır. Esnaf ve sanatkârlığı ahlaki değerlerle harmanlayan, mesleki ilkelerle süsleyen ahilik kültürü Aziz Milletimizin geçmişinde ticari ve toplumsal hayatın tanziminde çok önemli görevler ifa etmiştir. Ahilik teşkilatı aynı zamanda Anadolu'da dirlik ve düzenliğin sağlanmasında, birlik ve berberliğin tesisinde de etkin rol üstlenmiştir. Esnaf ve sanatkârın piri Ahi Evran Veli'nin ‘Akıl ve ahlak ile çalışıp bizi geçen bizdendir' düsturuyla ticaret ahlakı, yardımlaşma ve dayanışma gibi ilkelere dayanan felsefesi günümüzde de esnaf ve sanatkârlarımıza yol göstermekte, ticaret erbabına kılavuzluk etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle başta esnaf ve sanatkârlarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımızın Ahilik Haftasını kutluyorum” dedi.