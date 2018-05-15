Başkan Akın’ın Ramazan ayı mesajı

Başkan Akın mesajında “On bir ayın sultanı, rahmet, bereket ve mağfiret iklimi Ramazan ayının gölgesi bir kez daha üzerimize düştü. Hep birlikte bunun huzur ve mutluluğunu yaşamaktayız. Ayların sultanı olan Ramazan yardımlaşma, dayanışma, rahmet, bereket, af ve mağfiret ayıdır. Ramazan paylaşmanın zirveye çıktığı, sevgi, hoşgörü ve kardeşlik duygularının daha da güçlendiği, kutlu bir zaman dilimidir. Paylaşmak, dünyanın neresinde olursa olsun muhtaçlara ve kimsesizlere yardım eli uzatmaktır. Bu ayda kuracağımız iftar sofralarımızı yetim, öksüz, fakir ve yoksullarla mutlaka paylaşalım. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor ‘Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir’ Bu inançla kendi yoksullarımızı asla unutmayalım. Tüm inananları bir ve beraber kılan bin aydan daha hayırlı olan Ramazan ayını idrak edeceğiz. Germencik Belediyesi olarak geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda her gün bir mahallemizde iftar çadırı kurup hemşerilerimizle bir araya geleceğiz. Unutmayalım ki Sevgi ve merhameti, yardımlaşmayı ve kardeşlik duygularını bu ayda büyütürüz. Kardeşlik hukukunu geliştirmek, yardımlaşmayı artırmak insan olmanın, inanmanın bir gereğidir. Bunu yerine getirmek bir lütuf değil görevdir. Çünkü kardeşlik paylaşmayı gerektirir. Bu vesileyle tüm İslam âleminin Ramazan ayını kutluyor, ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa barış ve esenlik getirmesini Rabbimden temenni ediyorum” dedi.