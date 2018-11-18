Başkan Aksoy güven tazeledi

Eğitim Bir-Sen Aydın Şubesi'nin olağan genel kurulunda Başkan Tevfik Aksoy ve ekibi güven tazeledi. Katılımın oldukça yoğun olduğu olağan genel kurulda konuşan Başkan Tevfik Aksoy, “Eğitim-Bir-Sen'i var kılan sebepler, geçmişte ülkemizin ve insanlarımızın karanlık kabusu olan realitelerdir” dedi.

Aydın Halk Eğitimi Merkezi'nde gerçekleştirilen olağan genel kurula sendika üyesi eğitimcilerin yanı sıra sivil toplum örgütü temsilcileri ve siyasiler de yoğun ilgi gösterdi. Yapılan seçim sonunda Başkan Tevfik Aksoy güven tazelerken Fatih Taşpınar Başkan Vekilliği'ne, Serkan Özkan teşkilatlanmadan sorumlu başkan yardımcılığına, Hüseyin Pınarcı mali işlerden sorumlu başkan yardımcılığına, Ömer Atabey basından sorumlu başkan yardımcılığına, Nural Çam mevzuattan sorumlu başkan yardımcılığına ve Şefik Özpınar da eğitimden sorumlu başkan yardımcılığına getirildi.

Kongrede konuşan Başkan Tevfik Aksoy, sendikanın kurucusu Mehmet Akif İnan ve arkadaşlarını saygıyla anarak başladığı konuşmasında “Şube kongrelerimizi, sendikamızın kuruluşundan beri benimsediği demokratik teamüllere ve ahlaki ilkelere yaraşır olgunlukla yapıyoruz. Eğitim-Bir-Sen'i var kılan sebepler, geçmişte ülkemizin ve insanlarımızın karanlık kabusu olan realitelerdir. Bir korku filminden farksız olan o realiteler, insan haklarına duyarsız, inanç ve düşünce özgürlüğüne karşı yasakçı, vesayetçi, darbeci ve her alanda ülkeyi geri bırakan dış odaklarla iş tutan zorba zihniyetin Türkiye'sini oluşturmuştur. Bu zihniyetin sahipleri milletimizi yoksullaştırdıkları ölçüde var ve varlıklı oldular. Halkın umudunu gayretini öldürdükleri ölçüde yaşadılar” diyerek Eğitim-Bir-Sen'in doğuşunu anlatıp kongrenin hayırlı olmasını diledi.