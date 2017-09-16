Başkan Aksoy’dan Baydar’a cevap

Başkan Aksoy, “Sayın Aydın milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın dediği gibi hiçbir zaman yandaş sendika olmadık, mevcut iktidar döneminde üyelerimizin haklarını korumak için birçok eylemlerde bulunduk, üyelerimizden aldığımız destekle ve güçle bugünlere geldik” dedi.

Eğitim Bir-Sen’in kurulduğu günden bugüne kadar ilkeli sendikacılığı kendine gaye edinen ve öğretmenlerin sorunlarına çözüm üreterek istikrarlı bir şekilde sürekli büyüyen bir sendika olduğu nu ifade eden Başkan Aksoy, “Eğitim Bir-Sen’in bugün ulaştığı noktada yakalanan başarı tesadüf değildir. Dolayısıyla Tüm Türkiye’de olduğu gibi Aydın’da da sendikamız eğitim çalışanları tarafından büyük bir teveccühe mazhar olmuş ve 5 bine yaklaşan üye sayısıyla neredeyse öğretmenlerin yarıya yakını Eğitim Bir Sen’li olmuştur” diye konuştu.

Sosyal bilimler liselerine öğretmen görevlendirmesinin tamamen Bakanlığı’nın yetkisi dahilinde il milli eğitim müdürlüklerine bırakıldığını hatırlatan Eğitim Bir-Sen Aydın Şube Başkanı Tevfik Aksoy, “Öğretmenlerinin çoğunluğunun Eğitim Bir-Sen’li olan Aydınımızda ismi zikredilen okula görevlendirilen öğretmenlerin çoğunluğunun Eğitim Bir Senli olması doğaldır. İstikrarlı bir şekilde hızla büyüyen sendikamız da her türlü fikir ve düşünceye sahip olan üyelerimiz vardır. Okulların açıldığı bu günlerde CHP vekilinin bu tarz yaklaşımı özelde sendikamızı hedef alsa da eğitim çalışanlarını üzmüştür. Bu yaklaşımın kendi zihin dünyalarını yansıttığını düşünüyor ve bunu kabul etmiyoruz. Eğitim Bir-Sen olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sadece üyelerimizin değil tüm eğitim çalışanlarının yanında olmaya onların sorunlarına çare olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle 2017-2018 eğitim öğretim yılının tüm eğitim çalışanları ve geleceğimizin teminatı olan yavrularımız için başarılı ve sağlıklı olmasını dilerim” ifadelerine yer verdi.