Başkan Alıcık; “24 Haziran’da bir bayram daha yaşayacağız”

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Ramazan Bayramı süresince seçim çalışmalarına aralıksız devam etti. Dernek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile esnafları ziyaret eden Alıcık, 24 Haziran’da yapılacak seçimlerin büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Seçimlere sayılı günler kala çalışmalarına gece gündüz demeden devam eden Alıcık, Milliyetçi Hareket Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 20 Şubat 2018 tarihinde kurduğu Cumhur İttifakı’nın Türkiye’nin aydınlık geleceğine atılan dev bir adım ve ortak aklın en güzel simgesi olduğunu bir kez daha dile getirdi.

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin talimatları ile Aydın genelinde geniş bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Alıcık, “Allah’ın izniyle 24 Haziran günü Türkiye bir bayram daha yaşayacak. Buna yürekten inanıyorum. Ülkemiz üzerinde oynanmaya çalışılan oyunlara karşı milletimiz en güzel cevabı sandıkta verecek. Milletimizden aldığımız güçle çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.