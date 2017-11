Başkan Alıcık, 24 Kasım’da öğretmenlerle bir araya geldi

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle her yıl geleneksel hale getirdiği dayanışma yemeğinin birini daha gerçekleştirdi. Mimar Ahmet Şensan Kültür Merkezinde verilen akşam yemeğine Türk Eğitim Sen üyelerinin yanı sıra çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi, oda başkanları ve davetliler katıldı. Türk Eğitim Sen Nazilli Şube Başkanı Olgun Ergün, kısa bir açılış konuşması yaptı. Kısa bir giriş yaptıktan sonra susma hakkını kullanacağını ifade eden Ergün, konuşmasında, “Bugün, Millet Mekteplerinin açılış ve Mustafa Kemal Atatürk’e ‘Başöğretmen’ unvanının veriliş yıldönümü. Öğretmenler olarak derdimiz çok büyük. Sendika olarak bu güne kadar çok şeyler söyledik. Çok konuştuk. Hep söyledik ve ne dediysek, ne söylediysek hepsi doğru çıktı, haklı çıktık. Bundan sonra da başka şeyler söylemek istemiyorum ve susma hakkımı kullanmak istiyorum” dedi ve sustu.

Alıcık, öğretmenlerin öğrencilerine örnek olmasını istedi

Başkan Alıcık, yemekte yaptığı konuşmada kendisinin de artık emekli bir öğretmen olduğunu ifade etti. Alıcık, öğretmenlerin her yönüyle öğrencilere örnek olması gerektiğini de belirterek, “Öğretmen; öğrenci için bir model, öğrenci için her şeydir. O nedenle öğretmen giyimine, davranışına ve yaşam tarzına dikkat etmelidir. Öğretmen öğrencisi için postmodeldir. Geçtiğimiz yıl, şu an aramızda da bulunan ve kendisini de çok sevdiğim bir erkek öğretmen arkadaşıma uzun saçları nedeniyle eleştiride bulunmuş ve saçlarını kestirmesini istemiştim. Sağolsun, bu arkadaşımız bugün aramıza oldukça düzgün saç kesimi ile geldi. Saçlarını uzatan, küpe takan, uçuk kıyafetlerle öğrencinin karşısına geçen bir erkek öğretmen modeli bence çok da doğru değil. Çünkü öğrenci için öğretmeni her şeydir” dedi.

Gecede emekliye ayrılan 15 öğretmene plaketleri Başkan Alıcık tarafından verildi. Ayrıca sendika üyesi 460 öğretmene öğretmenler gününe ve isimlerine özel hediyeler de gönderildi. Şiirlerin okunmasının ardından gece sona erdi.