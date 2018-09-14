Başkan Alıcık, Adnan Menderes'i andı

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, merhum Başbakan Adnan Menderes'in 57. ölüm yıldönümü nedeniyle anma mesajı yayınladı.

Başkan Alıcık, Başbakan Adnan Menderes'in ölüm yıldönümü nedeniyle yayınladığı anma mesajında, “Ülkemizin kalkınmasına ve demokrasimize sağladığı katkılarla ilelebet hayırla yad edeceğimiz, Aydın'ımıza yapmış olduğu hizmetlerden dolayı büyük minnet duyduğumuz kıymetli devlet adamı Adnan Menderes'e Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Başbakan Menderes ve arkadaşlarının, Türkiye'nin kalkınmasına ve demokrasiye yapmış olduğu hizmetlerden dolayı her zaman hayırla yad edileceğini belirten Alıcık, “Aydınımızın bağrından çıkmış, büyük devlet adamı Adnan Menderes'in 17 Eylül günü idam edilmesi Türk demokrasi tarihine telafisi mümkün olmayan derin bir yara açmıştır. Rahmetli Adnan Menderes'in hatıralarını saygıyla anıyor ve bu elim hadisenin Türk demokrasi tarihine ders olmasını diliyorum. İnanıyorum ki; merhum Menderes ve arkadaşlarının Türkiye'nin kalkınmasına ve Türk demokrasisine sağladıkları katkılar ilelebet hayırla hatırlanacaktır. Bu duygular ile Aydın'a ve ülkemize yaptığı hizmetlerden dolayı memleket sevdalısı, demokrasi şehidimiz merhum Başbakanımız Adnan Menderes'i yad ediyor onun şahsında Cenab-ı Allah'tan tüm şehitlerimize mağfiret niyaz ediyorum” ifadelerine yer verdi.