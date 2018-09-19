İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Alıcık, Ahilik Haftasını kutladı

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Ahilik Haftası nedeniyle yayınladığı mesajda “Ahi Evran-ı Veli’nin düşüncelerini ve ahilik geleneğini yaşatmak Türk toplumunun borcudur” dedi.

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Ahilik Haftası nedeniyle yayınladığı mesajda “Ahi Evran-ı Veli'nin düşüncelerini ve ahilik geleneğini yaşatmak Türk toplumunun borcudur” dedi.


‘Hizmette mükemmellik' felsefesiyle birliğin ve dayanışmanın en güzel örneklerini hayata geçiren Ahilik kültürünün, günümüz içinde çok değerli ayrıntıları içinde barındırdığını belirten Başkan Alıcık, “Gençlerin iyi yetişmesinden meslek kazanmalarına kadar birçok toplumsal görev üstelenen ahilik anlayışı, savaş ve afetlerde gösterdiği dayanışma ve beraberlik anlayışıyla da günümüz dünyasına çok önemli mesajlar bırakmıştır” dedi.


Ahiliğin temelinde yardımlaşmaya dayanan bir esnaf teşkilatı olduğunu belirten Alıcık; “Ahilik, Türk toplumunda kardeşlik, hoşgörü, birlik ve beraberliğin temeli olmuş, yüzyıllardır meslek etiğini doğruluk, dürüstlük ve bağlılığa dayandırmıştır. Güzel ahlakı, aklıselim kişiliği, sevgi ve saygıyı, yoksula sahip çıkmayı, herkesin kendi sanatıyla yükselmesini, başkasının hakkına saygı göstermeyi, din, dil, ırk farkı gözetmeksizin herkese eşit davranmayı öğütleyen Ahi Evran- ı Veli'nin düşüncelerini ve ahilik geleneğini yaşatmak Türk toplumunun borcudur. Türk toplumu, alın terinin kıymetini ve Atalarının değerini bildiği gibi 13. yüzyıldan beri gelen Ahilik geleneği ile dürüst ticaretin ve iş ahlakının da önemini kavramıştır. Hoşgörünün, birlik ve beraberliğin pekiştiği bu haftada başta Ahi Evran olmak üzere ahirete intikal etmiş tüm esnaflara Allah'tan rahmet diliyorum. Yaşayanlara sağlık ve hayırlı iş, helal kazanç diliyorum. Esnaf ve sanatkarlarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın Ahilik Haftası'nı kutluyorum” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.