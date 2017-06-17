Başkan Alıcık alışveriş merkezi açılışına katıldı

Açılışa katılanlara teşekkür eden marketler zinciri Bölge Müfettişi Ercan Kurtuldu, “Bizim için müşteri memnuniyeti son derece önemli hizmet ve kaliteye önem veriyoruz. Çalışanlarımızı bulunduğumuz bölgeden seçiyoruz. Nazilli halkı bizi tercih ettiği için 3. şubemizi açtık ilerleyen zamanlarda Nazilli halkı isterse Nazillinin diğer mahallelerine de şubelerimizi açmayı düşünüyoruz” diye konuştu.

Nazilli ekonomisine ve istihdam konusuna çare olan tüm kişilerin yanlarında ve destekçileri olmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Alıcık ise, “İlçemizin ekonomisi canlanıyor, Nazilli’miz yeni yeni esnaflar, firmalar ve çeşitli girişimciler kazanıyor. Açtıkları bu iş yeri sayesinde bizim önemle üzerinde durduğumuz aş ve iş derdine de çare oluyor, iş yerinde çalıştıracağı kişilere meslek sahibi olmasını sağlayarak katkıda bulunuyor. Kendilerini kutluyor ve teşekkür ediyorum. Çalıştırdıkları insanların iş sahibi olmasının yanında ekonomiye ayrıca katkı sağlayacaklardır. Bu gün burada açılışını yaptığımız bu işyerinin Nazilli’ye ve iş yeri sahiplerine hayırlara vesile olmasını diliyor, kendilerini kutluyorum” dedi.