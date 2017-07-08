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08 Temmuz 2017 08:46

Başkan Alıcık, Altıntaş Mahallesindeki sorunları yerinde inceledi

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Altıntaş Mahallesinde Türk ocağı caddesi, Mimar Sinan caddesi, Koca Cami Caddesi ve sokaklarında incelemelerde bulundu.

Başkan Alıcık, Altıntaş Mahallesindeki sorunları yerinde inceledi

08 Temmuz 2017 08:46


Sabah mesaisine Altıntaş mahallesinde Türk Ocağı Caddesi, Mimar Sinan caddesi, Koca Cami Caddesi sokaklarında incelemeler yaparak başlayan Başkan Haluk Alıcık Alt yapı çalışmalarının tamamlanmasından sonra incelemesini yaptığı tüm sokakların, deforme olmuş asfaltlarının tamamen kazınarak parke taşı ile kaplanacağını söyledi. Mahalle Muhtarı şükrü Ustaoğlu ile birlikte yaptığı incelemelerde, Turan Mahallesi’nde ve Cumhuriyet Mahallesi’ndeki yol yapım çalışmalarının aynısı olacağını ifade etti.


Aydem’in elektrik, Telekom’un telefon hat kablolarını ve doğalgaz hatlarının yer altına alınma işlemlerinin tamamen bitirilmesi aşamasında deforme olan tüm sokaklarda yol yenileme çalışmalarının derhal başlanacağını vurgulayan Belediye Başkanı Haluk Alıcık, “Belirttiğimiz bu çalışmalardan Telekom ve AYDEM çalışmalarını tamamladı. Ama henüz doğalgaz çalışmalarına henüz başlanacak. Mahalle sakinleri sokaklarının şu anki durumundan çok hoşnut değiller. Ancak bütün alt yapı çalışmalarının bitirilmesi aşamasında biz çalışmalara başlayabiliriz. Bu halde iken sokaklarda herhangi bir çalışma yapmamızın bir anlamı kalmıyor. Alt yapı ile ilgili bütün çalışmalar bitirilince deforme olan asfaltlar tamamen kazınacak. Stabilizeleri yapılan bu sokaklara en kullanışlı ve sağlam olan parke taşı ile kaplayacağız” dedi.




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