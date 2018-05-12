Başkan Alıcık Anneler Günü’nü kutladı

Türk Anneler Derneği, huzurevi ve Cumhuriyet Kadınları Derneği’ni ziyaret eden ve Belediye Meydanı’na kurulan stantta annelere ve anne adaylarına gül hediye eden Alıcık, “Hayata gözümüzü açtığımız andan itibaren; sevgi dolu yüzü, muazzam merhameti ve eşsiz şefkatiyle karşılaştığımız anneler, hayatın her alanında etkin bir biçimde yer aldığı gibi annelik vazifesini de severek üstlenmişlerdir. Annelerimiz, geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmeleri için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan yüreklerindeki sınırsız sevgi ve sabırlarıyla dünyanın en kutsal varlıklarıdır” diye konuştu.

Hz. Muhammed’in ‘Cennet annelerin ayakları altındır’ hadisini hatırlatan Alıcık, “Ana gibi yar olmaz. Anneler ailenin direği, temel taşıdır. Onları yılda bir kez değil, her zaman başımızın tacı yapmalıyız. Çocuklarını 9 ay karnında, 9 yıl kucağında ve ömür boyu yüreğinde taşıyan annelerimizin hakkını hiçbir zaman ödeyemeyiz. Canımızdan çok sevdiğimiz tüm annelerin Anneler Günü’nü kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dolu bir yaşam sürmeleri dileğiyle sevgi ve saygılarımı sunarım” ifadelerini kullandı.