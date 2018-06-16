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16 Haziran 2018 10:53

Başkan Alıcık, Babalar Günü’nü kutladı

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Babalar Günü nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Alıcık, Babalar Günü’nü kutladı

16 Haziran 2018 10:53


Alıcık mesajında, “Haziran ayının 3’ncü Pazar günü, Türkiye dâhil olmak üzere pek çok farklı ülkede ’Babalar Günü’ olarak kutlanmaktadır. İnsanoğlunun dünyaya gelişine vesile olan iki değerli varlıktan biri olan babaların değeri ölçülemeyecek kadar büyüktür. Baba çalışır, ter döker, yuvasını geçindirmek için, çoluk çocuğunun rızkını helalinden kazanmak için koşturur. Evlatlarını bağrına basar. Onların okuması, mutlu olması için didinir. Baba şikâyet etmez, yorulmaz, bıkmaz, ’Benden bu kadar’ demez. Daima ayaktadır, hiç yıkılmaz, hep hareket halindedir. Babalarımız aileleri için yaşarlar. Onlar, eli öpülecek adamlardır. En değerli varlıklarımız olan babalarımıza her zaman sevgimizi ifade etmeliyiz. Nazilli Belediyesi ve şahsım adına başta şehit babaları olmak üzere tüm babaların “Babalar Günü’nü” kutlar sağlık ve esenlikler dilerim” dedi.




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