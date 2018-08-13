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13 Ağustos 2018 09:56

Başkan Alıcık Belediye-İş Sendikası Nazilli Temsilciliği’nin açılışına katıldı

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Belediye İş Sendikası Nazilli Temsilciği’nin açılışına katıldı.

Başkan Alıcık Belediye-İş Sendikası Nazilli Temsilciliği’nin açılışına katıldı

13 Ağustos 2018 09:56


Başkan Alıcık açılışta yaptığı konuşmada, “Bugün burada açılışını gerçekleştirdiğimiz Belediye-İş Sendikamızın Nazilli Temsilciği’nin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Burada güzel işler yapılacağına inanıyorum. Üyelerini temsil noktasında çok büyük gayretleri var. Nazillimize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.


Konuşmaların ardından kurdelenin kesilmesiyle yeni hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi.


Dumlupınar Mahallesi Reşit Galip Caddesi üzerinde gerçekleştirilen açılış törenine Belediye Başkanı Haluk Alıcık’ın yanı sıra Belediye-İş Sendikası Aydın Şube Başkanı Hidayet Yaman, Başkan Yardımcısı Osman Pınar, MHP İlçe Başkanı Cüneyt Korkmaz, Nazilli Belediye Meclis Üyesi Hulki Karakaya ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Açılışın ardından vatandaşlara lokma ve limonata ikram edilerek hatıra fotoğrafı çekildi.




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