Başkan Alıcık, “Belediyecilikte çıtayı yükselttik”

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Muammer Aksoy Mahallesi’nde gerçekleştirilen yol yapım ve yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

Çalışmaların kısa sürede tamamlanarak yaklaşık 3 bin metrekare alanda parke taşı döşemesi yapıldığını belirten Başkan Alıcık, “Muammer Aksoy Mahallemizde ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışıyor. 1222/1 ve 2 sokakta yaklaşık bin 350 metrekare, 1257 sokakta 400 metrekare ve 1111 sokakta bin 200 metrekare parke taşı döşeme işini tamamladık. Kenar bordürleri yapılan yollarımız yaya ve araç trafiğine açıldı. Vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Nazilli Belediyesi olarak elektrik, doğalgaz, telefon ve internet altyapısı tamamlanan tüm cadde ve sokaklarda parke taşı döşeme çalışması yaptıklarını kaydeden Alıcık, “Vatandaşlarımıza söz verdik. Sözümüzün her zaman arkasındayız. Yol yapım ekibimiz ilçemizin her mahallesinde çalışıyor. Nazilli Belediyesi olarak hem merkezde hem de kırsalda hizmet götürmediğimiz hiçbir mahallemiz kalmadı. Yaptığımız hizmetlerle belediyecilikte çıtayı yükselttik Bu hizmetlerimiz artarak devam edecek. Nazillimize yakışır bir şekilde proje üretmeye ve bu projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.