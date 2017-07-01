Diğer
Kategoriler
01 Temmuz 2017 18:29

Başkan Alıcık, Berberler Odasına söz verdiği bilgisayarı aldı

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Nazili Berberler Odasını ziyaret ederek oda için alınan masaüstü bilgisayarı teslim etti.

Başkan Alıcık, Berberler Odasına söz verdiği bilgisayarı aldı

01 Temmuz 2017 18:29


Nazilli Belediyesi Haluk Alıcık, Nazilli Berberler Odasını ziyaret etti. Ziyaretinin asıl gayesi olan masa üstü bilgisayarı Oda Başkanı Olcay Akyıldız’a teslim etti. Yaklaşık 3 ay önce Yeni hizmet binası açılışında kendilerine verdiği sözü yerine getiren Başkan Alıcık; “Hizmet binası açılışında Başkan Olcay Akyıldız bilgisayar eksiklerini olduğunu iletmişti. Bende kendilerine bilgisayar sözünü vermiştim. Sözümü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Esnaflarımızın temsilcisi olan odalarımıza çok önem veriyoruz. Berberler odamız bilgisayarlarını güle güle kullansınlar” dedi.


Berberler Odası Başkan Yardımcısı Nuray Kaynak da hazır bulunduğu Başkan Alıcık’ın ziyaretinde Bilgisayar için Başkan Haluk Alıcık’a çok minnettar olduğunu belirten Nazilli Berberler Odası Başkanı Olcay Akyıldız, “Başkanım açılışta söz vermişti. Odamızın eksiğini giderdi. Bilgisayar teslim edildi. Odamız ve üyelerimiz adına çok teşekkür ederim. Bizi de ziyaret etti. Onurlandırdı. Başkanım elinden geldiğince odalara destek oluyor zaten. Allah ondan razı olsun” şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
44
°
C
Sıcak
  • Pazar
    Sıcak
    44°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
  • Salı
    Sıcak
    36°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    36°C
AYDIN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 7 ŞEVVÂL 1438
  • 01 Temmuz 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :03:37
  • Güneş :05:43
  • Öğle :13:23
  • İkindi :17:17
  • Akşam :20:43
  • Yatsı :22:32
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!