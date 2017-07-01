Başkan Alıcık, Berberler Odasına söz verdiği bilgisayarı aldı

Nazilli Belediyesi Haluk Alıcık, Nazilli Berberler Odasını ziyaret etti. Ziyaretinin asıl gayesi olan masa üstü bilgisayarı Oda Başkanı Olcay Akyıldız’a teslim etti. Yaklaşık 3 ay önce Yeni hizmet binası açılışında kendilerine verdiği sözü yerine getiren Başkan Alıcık; “Hizmet binası açılışında Başkan Olcay Akyıldız bilgisayar eksiklerini olduğunu iletmişti. Bende kendilerine bilgisayar sözünü vermiştim. Sözümü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Esnaflarımızın temsilcisi olan odalarımıza çok önem veriyoruz. Berberler odamız bilgisayarlarını güle güle kullansınlar” dedi.

Berberler Odası Başkan Yardımcısı Nuray Kaynak da hazır bulunduğu Başkan Alıcık’ın ziyaretinde Bilgisayar için Başkan Haluk Alıcık’a çok minnettar olduğunu belirten Nazilli Berberler Odası Başkanı Olcay Akyıldız, “Başkanım açılışta söz vermişti. Odamızın eksiğini giderdi. Bilgisayar teslim edildi. Odamız ve üyelerimiz adına çok teşekkür ederim. Bizi de ziyaret etti. Onurlandırdı. Başkanım elinden geldiğince odalara destek oluyor zaten. Allah ondan razı olsun” şeklinde konuştu.