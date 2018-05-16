Başkan Alıcık birlik ve beraberlik mesajı verdi

İlçe teşkilatının kapalı olduğu 8 aylık dönemde Türkiye’nin bekası için çalışmaya devam ettiklerini, bundan sonraki süreçte de partinin en iyi yerde olması için yılmadan mücadele edeceklerini vurgulayan Alıcık, yeni yönetime başarılar diledi.

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Milliyetçi Hareket Partisi Nazilli İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen tanışma kahvaltısına katıldı.

Hangar Kafe&Restoran’da gerçekleştirilen programda konuşan MHP Nazilli İlçe Başkanı Cüneyt Korkmaz, davetlilere teşekkür edip Ramazanlarını kutladı.

Yeni yönetime başarılar dileyen Başkan Alıcık, “Nazilli Belediyesi, ülkü ocakları, sivil toplum kuruşları ile birlikte, teşkilatımızın kapalı olduğu dönemde bile ilçemizde çalışmaya devam ettik. Partinin en güzel yerde olması için hep birlikte mücadele edeceğiz. Nazillimiz ve ülkemiz için var gücümüzle çalışacağız” ifadelerini kullandı.