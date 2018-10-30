Başkan Alıcık; “Biz Nazilli'yi karşılıksız sevdik”

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, 1992-1994 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Doktor Yavuz Kaynar'ın adını taşıyan düğün salonunun satışının iptal edildiğini açıkladı.

Göreve geldikleri günden bu yana her zaman ‘vefa' duygusunu ön planda tutarak çalıştıklarını ifade eden Alıcık, “Hayata geçirdiğimiz bütün projelerimize eski belediye başkanlarımızın, devlet büyüklerimizin ve şehitlerimizin ismini verdik. O alanları korumak için çalıştık. Büyükşehir Yasası'nın ardından gelir kaynaklarımızın büyük ölçüde azalmasına ve ilçemizin Büyükşehir Belediyesi'nden aldığı eksik ve aksak hizmetlere rağmen Nazilli'ye hiçbir ilçe belediyesinin yapamadığı projeleri kazandırdık. ‘Nazilli Belediyesi olarak asla yerimizde saymadık, koltuğumuzda oturmadık. Bugün geldiğimiz noktada gururla söylüyorum ki; biz memleketimize cami de yaptık cem evi de, okulda yaptık, spor kompleksi de, yol da yaptık köprü de. Mülkiyeti belediyemize ait olan ancak yıllardır köydeki vatandaşlarımızın işlediği, belediyemize hiçbir getirisi olmayan tarlaları satışa çıkardık. Bu devirde kredi çekilir mi? Çekilmez. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik belirsizlikleri belediyelerde yaşıyor. Nasıl devletimiz özelleştirme yapıyorsa biz de kendi öz kaynaklarımızı satarak bu açığı kapatmaya çalışacağız. Şuan önümüzü görmek için böyle bir uygulama yapıyoruz” diye konuştu.

Sümer Mahallesi'nde bulunan Yavuz Kaynar Düğün Salonu'nun satışının iptal edildiğini açıklayan Alıcık, “İlçemizde 1992-1994 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Doktor Yavuz Kaynar'ın adını taşıyan düğün salonumuz satılmayacak. Biz her zaman halkımızla iç içe olduk. Vatandaşımızın gönlünü yaralayacak hiçbir işin içinde olmayacağız. Halkımızın içi rahat olsun. Biz Nazilli'yi karşılıksız sevdik, sevmeye de devam edeceğiz” şeklinde konuştu.