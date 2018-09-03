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03 Eylül 2018 12:39

Başkan Alıcık, Bozyurt’ta incelemelerde bulundu

Nazilli Belediye Başkanı Haldun Haluk Alıcık, Bozyurt Mahallesi’nde yapımı tamamlanan halı saha, köprü, parke taşı döşeme ve türbe yenileme çalışmalarını inceledi.

Başkan Alıcık, Bozyurt’ta incelemelerde bulundu

03 Eylül 2018 12:39


Yaklaşık 800 metrekare alan üzerinde kurulan halı sahanın en kısa sürede halkın kullanımına açılacağını belirten Başkan Alıcık, “Özellikle gençlerimizin ve çocuklarımızın hem bedensel hem de zihinsel gelişimi açısından spor yapabilecekleri alanlar büyük önem taşıyor. Kötü alışkanlıklardan uzak durmaları, sanata ve spora yönelmeleri için bu tesisler çok önemli. Biz de Nazilli Belediyesi olarak ilçemizde bulunan sosyal tesislerimizin sayısını arttırdık ve vatandaşlarımızın bu alanlara ulaşımını kolaylaştırmış olduk” diye konuştu.


İlçe genelindeki cami ve türbeleri yenilediklerini hatırlatan Alıcık, “Bozyurt Mahallemizde bulunan mevcut türbemizi manevi ve tarihi dokusunu bozmadan, çatı, bordür ve çevre düzenlemelerini tamamlamış olduk” ifadelerini kullandı.




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