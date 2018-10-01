Başkan Alıcık, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutladı

Başkan Alıcık mesajında, “Camiler aynı safta omuz omuza, diz dize namaz kıldığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik duygularımızı, hoşgörü anlayışımızı güçlendirdiğimiz yerlerdir. Camilerimiz vatan sevgisinin milli bütünlüğün telkin edildiği, şehitlik gazilik ruhunun beslendiği, çalışma azminin, güzel ahlakın işlendiği dini ve milli kültür ocaklarımızdır. Camiler aynı zamanda birbirimize merhamet etmeyi, acıları paylaşmayı, kimsesiz, yoksul, dul ve yetimlere yardım etme duygularını kazandığımız mabetlerdir. Ülkemizin en ücra köşesinden metropollere kadar hizmet veren din görevlilerimiz, aydınlatıcı, uzlaştırıcı, bütünleştirici görev anlayışıyla dini konularda halkı aydınlatırken, sosyal sorunlara da çözüm arayan, ulvi bir vazifeyi yerine getirerek, toplum hayatında önemli bir görev üstelenmişlerdir. Din görevlilerimiz bu görevlerini ifa ederken, toplumsal ve güncel olayları takip eden ve bunları halka aydın, ufku açık, yol gösteren bir anlayışla yapmaları da büyük önem taşımaktadır. Dolayısıyla son yıllarda milli-dini ve ahlaki değerlerimizdeki aşınmayı durdurma ve gidermede aydın din görevlilerimizin gayretlerine her zamankinden daha fazla ihtiyacımızın olduğu gerçeği ile karşı karşıyayız. Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, cami yapan, yaptıran, yapımında emeği geçen, din hizmetinde ömür tüketenleri rahmetle anıyor, yaşayanlara sağlık, sıhhat ve başarılar diliyor Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutluyor, saygılar sunuyorum” dedi.