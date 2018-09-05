Diğer
Kategoriler
05 Eylül 2018 08:31

Başkan Alıcık cemevi inşaatını inceledi

Başkan Alıcık, Nazilli Belediyesi’nin katkılarıyla Eğrek Mahallesi’nde yapımına başlanan Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi’nin inşaatında incelemelerde bulunarak çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Başkan Alıcık cemevi inşaatını inceledi

05 Eylül 2018 08:31



Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Eğrek Mahallesi’nde yapımına başlanan Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi’nin inşaatında incelemelerde bulundu.


Yaklaşık bin 300 metrekare alan üzerine inşa edilen Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi’nin kültür merkezi, aşevi, konferans salonu ve konukevi olarak kullanılacağını belirten Başkan Alıcık, “Nazillimizde hayata geçirdiğimiz projelerin hem tasarlanması hem de yapımı sırasında sık sık incelemeler yaparak yaşanan eksiklik ve aksaklıkların giderilmesi noktasında anında müdahale ediyoruz. Yapılan işlerin biran evvel tamamlanıp halkın kullanıma açılması bizim için büyük önem taşıyor. Bu nedenle hizmetlerimizin reklamını yapmaya değil projelere hız kazandırmaya enerji harcıyoruz. Vatandaşımız yapılan işleri görüp takdir ediyor. Bizim için önemli olanda bu” diye konuştu.


Nazilli Belediyesi olarak ilçenin birçok mahallesinde çalışma yaptıklarını söyleyen Başkan Alıcık, “Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz ilçe genelinde altyapısı tamamlanan cadde ve sokaklarımızda parke taşı döşeme çalışmalarını sürdürüyor. Aynı zamanda sanayi dükkanlarımızın yapımı, Güzelköy Camii inşaatımız, Yeşil Mahalle köprü yapım işimiz, Yeşilyurt Taziye Evi projemiz, 6. Etap Toplu Konutlarımız, Meyve Bitkileri Parkı ile 15 Temmuz Şehitler Parkı yapımımız ve Dallıca Çayı çevre düzenlememiz sürüyor. Yapımı devam eden projelerimizi en kısa sürede tamamlayıp Nazillimize kazandıracağız” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç