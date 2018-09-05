Başkan Alıcık cemevi inşaatını inceledi

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Eğrek Mahallesi’nde yapımına başlanan Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi’nin inşaatında incelemelerde bulundu.

Yaklaşık bin 300 metrekare alan üzerine inşa edilen Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi’nin kültür merkezi, aşevi, konferans salonu ve konukevi olarak kullanılacağını belirten Başkan Alıcık, “Nazillimizde hayata geçirdiğimiz projelerin hem tasarlanması hem de yapımı sırasında sık sık incelemeler yaparak yaşanan eksiklik ve aksaklıkların giderilmesi noktasında anında müdahale ediyoruz. Yapılan işlerin biran evvel tamamlanıp halkın kullanıma açılması bizim için büyük önem taşıyor. Bu nedenle hizmetlerimizin reklamını yapmaya değil projelere hız kazandırmaya enerji harcıyoruz. Vatandaşımız yapılan işleri görüp takdir ediyor. Bizim için önemli olanda bu” diye konuştu.

Nazilli Belediyesi olarak ilçenin birçok mahallesinde çalışma yaptıklarını söyleyen Başkan Alıcık, “Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz ilçe genelinde altyapısı tamamlanan cadde ve sokaklarımızda parke taşı döşeme çalışmalarını sürdürüyor. Aynı zamanda sanayi dükkanlarımızın yapımı, Güzelköy Camii inşaatımız, Yeşil Mahalle köprü yapım işimiz, Yeşilyurt Taziye Evi projemiz, 6. Etap Toplu Konutlarımız, Meyve Bitkileri Parkı ile 15 Temmuz Şehitler Parkı yapımımız ve Dallıca Çayı çevre düzenlememiz sürüyor. Yapımı devam eden projelerimizi en kısa sürede tamamlayıp Nazillimize kazandıracağız” dedi.