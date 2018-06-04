Başkan Alıcık, Cumhur İttifak’ına destek istedi

Vatandaş ziyaretlerini sürdüren Başkan Alıcık, “Ülkemizin birlik, beraberlik ve aydınlık geleceği için vatandaşlarımızı Cumhur İttifakı’nı desteklemeye davet ediyorum” diye konuştu.

Göreve geldiği günden bu yana birçok önemli projeye imza atan, esnaf ziyaretlerine devam eden Başkan Alıcık, 24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala çalışmalarına hız verdi.

Türkiye’nin her alanda kalkınması için Milliyetçi Hareket Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 20 Şubat 2018 tarihinde kurduğu Cumhur İttifakı’na verilecek olan desteğin büyük önem taşıdığına dikkat çeken Alıcık, “Liderimiz Devlet Bahçeli’nin talimatları doğrultusunda çalışmalarımıza başladık. ‘Sıkmadık el, çalmadık kapı bırakmayacağız’ anlayışıyla çıktığımız bu yolda vatandaşlarımıza 24 Haziran seçimlerinin önemini anlattık, anlatmaya da devam ediyoruz. Kalan 20 günlük süre zarfında da gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.