Başkan Alıcık, Dallıca çayında incelemede bulundu

Peyzaj çalışmaları yapılan çay kenarının, özellikle yaz aylarında vatandaşların hoşça vakit geçirip spor yapabileceği bir alana dönüştürüldüğünü belirten Alıcık, “Doğal ve sosyal yaşamı canlandırdığımız, çevreci belediyecilik anlayışında örnek teşkil ettiğimiz bir proje oldu. Vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Projenin başlangıç aşamasından bu yana sık sık incelemelerde bulunan Alıcık, çevre düzenlemeleri yapılan çay kenarının kalan kısımlarında da parke taşı döşeme işlemi gerçekleştirileceğini belirtti. Dereköy Çayı’nda gösterdikleri özveri ve kararlılığı Dallıca Mahallesi’nde de sürdürdüklerini ifade eden Alıcık, “Belediyemiz sorumluluk sahası içerisinde bulunan Dallıca Çayı’nda yenileme çalışmalarımız büyük ölçüde tamamlandı. Yürüyüş yolu açılan, 7 adet kamelya eklenen ve doğu kısmında yol çalışmaları yapılan Dallı Çayı kenarına 30 adet galvanizli direk üzerine 39 adet 120 volt Led armatör takıldı. Araç trafik ve park için ayrıca bir alan oluşturuldu. Bu alana sahip çıkmak ve korumak bizim olduğu kadar vatandaşımızın da görevi. Kendilerinin bu konuda duyarlı olacağına inanıyorum. Nazillimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.