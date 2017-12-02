Başkan Alıcık, Eğriboyun mezarlığında incelemede bulundu

Mezarlığın bakım ve temizliğinin yapılması için talimat veren Başkan Alıcık, mezarlıklarda yeterli alan olup olmadığını kontrol etti.

Vatandaşların talepleri doğrultusunda gerekli çalışmaları sürdürdüklerini ifade eden Başkan Alıcık, “Bugün Yeşil Mahallemizde bulunan Eğriboyun Mezarlığı’nı ziyaret ederek incelemelerde bulunduk. Geçtiğimiz aylarda yeterli alan sağlamak için Topandağ eteklerine kadar olan 16 bin metrekarelik bir alanda genişletme çalışması yapmıştık. Bakım onarım ve temizlik gerektiren alanları kontrol ettik. Mezarlıklarımız kapasitesini tekrar gözden geçirdik. Özverili çalışmalarından dolayı ekiplerimize bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

Mezarlık ziyareti için Eğriboyun’a gelen vatandaşlar ise Başkan Alıcık’a çalışmalarından dolayı teşekkür ederek yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi.