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29 Haziran 2018 15:26

Başkan Alıcık emekliler gününü kutladı

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, 30 Haziran Emekliler Günü nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Alıcık emekliler gününü kutladı

29 Haziran 2018 15:26


Emekli vatandaşların göstermiş oldukları azim ve disiplin ile büyük bir örnek teşkil ettiklerine dikkat çeken Alıcık, “Emeklilerimiz hayatlarının en iyi yaşlarını devletine milletine hizmet ederek geçirmiş, ülkemizin kalkınmasında alın terleri dökmüş hizmet ve çalışma disiplini ile gençlere her zaman örnek olmuşlardır. Yıllarca alın teri döküp emekli olduktan sonra ülkesine hizmet etmenin haklı gururunu yaşayan emeklilerimiz, bilgi ve becerilerini kendisinden sonraki kuşaklara aktararak toplumun yaşam kalitesini arttırmaktadır. Toplumumuzun omurgasını oluşturan, geçmişten gelip geleceğimizi şekillendirerek Kültürel hafızamız ve Bilgi hazinemiz olan Emeklilerimize, sosyal hukuk devletinin öncelikli görevi, emekli ve yaşlıları korumak aralarında eşitlik ve insanca yaşayacak bir geliri sağlamaktır. Emekli aylığının amacı emeklilik döneminde çalışamama dolayısı ile gelirden yoksun kalmaya yönelik tehlikenin ortadan kaldırılmasıdır” diye konuştu.


Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emekli olduğu 30 Haziran’ın her yıl Emekliler Günü olarak kutlandığını hatırlatan Başkan Alıcık, “Bu duygu ve düşüncelerle, 30 Haziran Emekliler Günü’nü en içten duygularımla kutluyor, tüm emekli vatandaşlarımızın emeklilik hayatlarını sağlık ve huzur içerisinde sürdürmelerini temenni ederek aileleri ve sevdikleriyle birlikte mutlu ve sağlıklı bir yaşam geçirmelerini diliyorum” dedi.




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