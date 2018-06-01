Başkan Alıcık engelli vatandaşı sevindirdi

Engelli vatandaşların sosyal hayatta daha fazla yer alması için her türlü hizmeti vermeye hazır olduklarını belirten Başkan Alıcık, “Hepimiz birer engeli adayıyız. Bu nedenle Nazilli Belediyesi olarak engelli vatandaşlarımızın her zaman yanında ve en büyük destekçileri olduğumuzu belirtmek istiyorum” diye konuştu.

Nazilli Belediyesi olarak engelli vatandaşlara yönelik birçok projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Alıcık, “Engelsiz Yaşam Parkı, Atla Terapi, Engelli Otopark Alanları gibi birçok projeyi Nazilimizde hayata geçirdik. Bu tür projelerin artarak devam etmesi gerekiyor. Bunun bilinciyle proje üretiyor ve engelli vatandaşlarımıza yönelik düzenlenen tüm programları destekliyoruz” dedi.

Desteklerinden dolayı Başkan Alıcık’a teşekkür eden Çobanoğlu, “Mekanik bir destek olmadan yürüyemiyorum. Başkanımızdan akülü araç istedim, ertesi gün teslim etti. Kendisine ne kadar teşekkür etsek azdır. Allah ondan razı olsun” ifadelerini kullandı.