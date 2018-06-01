Diğer
Kategoriler
01 Haziran 2018 06:57

Başkan Alıcık engelli vatandaşı sevindirdi

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Karaçay Mahallesi’nde yaşayan 39 yaşındaki Özgür Yılmaz Çobanoğlu’na akülü araç hediye etti.

Başkan Alıcık engelli vatandaşı sevindirdi

01 Haziran 2018 06:57


Engelli vatandaşların sosyal hayatta daha fazla yer alması için her türlü hizmeti vermeye hazır olduklarını belirten Başkan Alıcık, “Hepimiz birer engeli adayıyız. Bu nedenle Nazilli Belediyesi olarak engelli vatandaşlarımızın her zaman yanında ve en büyük destekçileri olduğumuzu belirtmek istiyorum” diye konuştu.


Nazilli Belediyesi olarak engelli vatandaşlara yönelik birçok projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Alıcık, “Engelsiz Yaşam Parkı, Atla Terapi, Engelli Otopark Alanları gibi birçok projeyi Nazilimizde hayata geçirdik. Bu tür projelerin artarak devam etmesi gerekiyor. Bunun bilinciyle proje üretiyor ve engelli vatandaşlarımıza yönelik düzenlenen tüm programları destekliyoruz” dedi.


Desteklerinden dolayı Başkan Alıcık’a teşekkür eden Çobanoğlu, “Mekanik bir destek olmadan yürüyemiyorum. Başkanımızdan akülü araç istedim, ertesi gün teslim etti. Kendisine ne kadar teşekkür etsek azdır. Allah ondan razı olsun” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    35°C
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç