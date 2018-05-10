Başkan Alıcık Engelliler Haftasını kutladı

Başkan Alıcık yayınladığı mesajında, “10-16 Mayıs tarihleri Engelliler Haftası olarak ülke genelinde ve ilçemizde çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Ülke nüfusunun yaklaşık olarak yüzde 12.23’ü engelli vatandaşlarımızdan oluşmaktadır. Bu hiç de azımsanmayacak bir rakamdır” dedi.

Her bireyin bir engelli adayı olduğunun altını çizen Başkan Alıcık, “Hiç kimse kendi iradesi ile engelli olmak istemez, eğer engel söz konusu ise biz bu engelli vatandaşlarımızın sorunlarını engelli sivil toplum kuruluşları olarak, yerel yönetimler olarak nasıl çözüm olabiliriz, onları diğer sağlam insanlar gibi topluma nasıl kazandırabiliriz gibi etkin tedbirlerin alınmasını sağlamalıyız” diye konuştu.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile engelli vatandaşların sorunlarına çözüm üretmek, onlarında toplumun birer parçası olduğunu, toplum hayatından eşit ve üretken birer birey olmaları için herkesin görevi olduğunu hatırlatan Alıcık, toplumun tüm kesimini engelli vatandaşlara karşı duyarlı olmaya davet etti.

Başkan Alıcık mesajının devamında, “Engelli yurttaşlarımızın yeterlilik ve işlevselliklerini en üst düzeye çıkarmak, toplumsal destek ve iyileştirme programlarını geliştirmek önemlidir. Bu, onların başkalarına gereksinim duymadan yaşamlarını sürdüren, kendine yeten, üretken bireyler olabilmeleri için zorunludur. Yerel yönetimler ve kamu kurumları bu konuda hassas olmanın ötesinde bilinçli olmalı. Bizler karar mekanizmaları olarak engelli vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırmak için atılacak adımlara ön ayak olmalıyız. Hepimizin birer engelli adayı olduğu dünyamızda, engelli vatandaşları toplumun dışına itmek medeni toplumların içine düşmemesi gereken önemli bir durumdur. Nazilli Belediyesi olarak bunun bilincindeyiz ve her zaman engelli vatandaşlarımızın yanındayız. ’Engelliler iletişim Merkezi ile ’Engelli Basketbol Takımımızla’, kaldırımlardaki düzenlemelerle ihtiyaç sahibi engellilerimize hediye ettiğimiz akülü tekerlekli sandalyeler ile engelleri kaldırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Nazilli Belediyesi olarak engelli vatandaşlarımızın hayata daha sıkı sarılmaları için bu güne dek Nazilli Belediyesi olarak elimizden geleni yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Engellilerin sorunlarının çözümünün başında onları tüketici konumdan çıkarıp toplumun aktif birer bireyi haline getirilmeleri, verimli iş ortamları yaratmak gerekmektedir. Bu duygularla Engelliler Haftası’nı kutlar, sağlıklı ve engelsiz bir dünya dilerim” dedi.