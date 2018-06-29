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29 Haziran 2018 08:17

Başkan Alıcık; “Engelsiz bir Nazilli için çalışacağız”

Nazilli Belediyesi tarafından alınan 6 adet tekerlekli sandalye, 2 adet akülü motosiklet ve 1 adet havalı tekerlekli sandalye minderi ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

Başkan Alıcık; “Engelsiz bir Nazilli için çalışacağız”

29 Haziran 2018 08:17


Engelli vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak için onlarca projeyi hayata geçirdiklerini belirten Başkan Alıcık, “Engelsiz bir Nazilli için var gücümüzle çalışacağız” dedi.


Nazilli Belediyesi tarafından alınan 6 adet tekerlekli sandalye, 2 adet akülü motosiklet ve 1 adet havalı tekerlekli sandalye minderi, Belediye Başkanı Haluk Alıcık tarafından ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.


Engelli vatandaşların sosyal hayatta daha fazla yer alması ve eksiklerinin giderilmesi noktasında destek vermeye devam edeceklerini belirten Alıcık, “Şehit Aileleri Dernek Başkan Yardımcımız Yılmaz Ayıklar’ın kıymetli eşine ve Kadir Toros kardeşime 3 tekerlekli akülü motosikletlerini teslim ettik. Bunun yanında Altıntaş, Bereketli, Çapahasan, Yeşilyurt ve Yeni Mahallemizde yaşayan 6 vatandaşımıza tekerlekli sandalye hediye ettik. Belediyemize müracaat eden ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın dün olduğu gibi bugün de yanlarında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.


Desteklerinden dolayı Başkan Alıcık’a teşekkür eden Ayıklar, “Başkanımız her zaman yanımızda oldu. Kendisiyle ve yaptığı işlerle her zaman gurur duyduk. Şehit ailelerine ve gazilerimize kol kanat gerdi. Allah kendisinden razı olsun” dedi.




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