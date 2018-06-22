Başkan Alıcık esnaf odalarını yalnız bırakmıyor

Nazilli Manifaturacılar ve Tuhafiyeciler Odası’nın yeni hizmet binası düzenlenen törenle açıldı. Altıntaş Mahallesi Dalyan Palas İş Hanında düzenlenen törene, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Nazilli İlçe Müftüsü Necati Topaloğlu, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Üyelerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla yeni büroya taşındıklarını ifade eden Manifaturacılar ve Tuhafiyeciler Odası Başkanı Hüdai Tosun, “Basit usul işlerimizin çoğunluğu nedeniyle odamıza ait olan iş yerlerinden birini kendimize tahsis ettik. Odamıza kuruluşundan bugüne kadar hizmet veren başkanlarımız ve yönetim kurulu üyelerinden ölenlerine rahmet, hayatta olanlarını saygıyla anıyoruz. Açılışımıza katılan tüm davetlilerimize yönetim kurulu adına çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yeni yerlerinin yönetim kuruluna ve üyelerine hayırlı olmasını dileyen Başkan Alıcık, “Dün bir arada olan odalar işlerini yetiştirebilmek adına yeni yerler açıyor. Bu Nazilli’mizin büyüyüp geliştiğinin göstergesi. Nazilli’miz daha güzel şeylere layık olacak” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı veren Alıcık, “Seçimlerin ülkemize ve Nazilli’mize yakışır bir şekilde geçmesini umut ediyorum. Ülkemiz ve milletimiz için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Açılış duasının okunmasının ardından kurdele kesilerek Manifaturacılar ve Tuhafiyeciler Odası yeni hizmet binası faaliyete açıldı.