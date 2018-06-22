Diğer
Kategoriler
22 Haziran 2018 08:10

Başkan Alıcık esnaf odalarını yalnız bırakmıyor

AYDIN (İHA) – Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Manifaturacılar ve Tuhafiyeciler Odası yeni hizmet binasının açılış töreninde yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik mesajı vererek büyüyen ve gelişen Nazilli için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Başkan Alıcık esnaf odalarını yalnız bırakmıyor

22 Haziran 2018 08:10



Nazilli Manifaturacılar ve Tuhafiyeciler Odası’nın yeni hizmet binası düzenlenen törenle açıldı. Altıntaş Mahallesi Dalyan Palas İş Hanında düzenlenen törene, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Nazilli İlçe Müftüsü Necati Topaloğlu, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.


Üyelerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla yeni büroya taşındıklarını ifade eden Manifaturacılar ve Tuhafiyeciler Odası Başkanı Hüdai Tosun, “Basit usul işlerimizin çoğunluğu nedeniyle odamıza ait olan iş yerlerinden birini kendimize tahsis ettik. Odamıza kuruluşundan bugüne kadar hizmet veren başkanlarımız ve yönetim kurulu üyelerinden ölenlerine rahmet, hayatta olanlarını saygıyla anıyoruz. Açılışımıza katılan tüm davetlilerimize yönetim kurulu adına çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.



Yeni yerlerinin yönetim kuruluna ve üyelerine hayırlı olmasını dileyen Başkan Alıcık, “Dün bir arada olan odalar işlerini yetiştirebilmek adına yeni yerler açıyor. Bu Nazilli’mizin büyüyüp geliştiğinin göstergesi. Nazilli’miz daha güzel şeylere layık olacak” ifadelerini kullandı.


Konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı veren Alıcık, “Seçimlerin ülkemize ve Nazilli’mize yakışır bir şekilde geçmesini umut ediyorum. Ülkemiz ve milletimiz için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.


Açılış duasının okunmasının ardından kurdele kesilerek Manifaturacılar ve Tuhafiyeciler Odası yeni hizmet binası faaliyete açıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    34°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç