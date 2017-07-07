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07 Temmuz 2017 09:40

Başkan Alıcık, evleri yanan üç aileye yardım eli uzattı

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık geçtiğimiz günlerde nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın sonucu tamamen yanan evlerde inceleme yaparak mağdur durumdaki ev sahiplerine geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Başkan Alıcık, evleri yanan üç aileye yardım eli uzattı

07 Temmuz 2017 09:40


Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık küle dönen Yeşil Mahalle 771 Sokaktaki 3 eve giderek son durum hakkında bilgi aldı. Can kaybının olmadığı ancak tamamen yanan evlere hemen müdahale edilmesi için gereken çalışmanın başlatılması talimatını verdi.


Nedeni belirlenemeyen yangıda tamamen kül olan tek katlı yan yana müstakil üç evin, yangın sonrası oluşan molozun vakit kaybetmeden temizlenmesini söyleyen Başkan Alıcık; “Yeşil Mahalle771 sokak’ta bulunan tek katlı müstakil evde geçtiğimiz günlerde nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıkmış ve yanındaki diğer iki evde tamamen yanmıştır. Çok şükür ki bu yangında can kaybı yaşanmamıştır. Tek tesellimizde budur. Şimdi bize düşen görev bu mağdur durumda olan vatandaşlarımızın yarasını en acil şekilde sarmaktır. Tamamen yanmış olan bu evlerin öncelikle temizliği yapılıp hemen ardından yapım çalışmalarına başlayacağız. Kış ayı gelmeden de bu evleri Allah’ın izni ile tamamlayıp kendilerine teslim edeceğiz. Nazilli Belediyesi olarak her zaman mağdur durumda ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında destekçisi olduk. Hele ki böyle bir afet ile karşılaşmış, çok daha zor durumda olan insanlarımızın tüm yaralarını sarmak bizim öncelikli görevimizdir” dedi.




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