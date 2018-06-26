Başkan Alıcık; “Gönül köprüleri kurmakla yetinmedik”

Günümüz şartlarına uygun olmayan köprünün yapım ve yıkım işlerini üstlendiklerini belirten Başkan Alıcık, “Kısa sürede Nazillimize modern ve kullanışlı yeni bir köprü kazandıracağız. Nazilli Belediyesi olarak şartların zorluğuna rağmen bahanelerin arkasına sığınmadık. İlçemizde gönül köprüleri kurmakla yetinmedik, devamlı hizmet ürettik. Allah’ın izniyle var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Aydoğdu Mahallesi 59/1 Sokakta bulunan ve günümüz şartlarına uygun olmayan köprünün yıkım ve yapım işleri için ilgili kurumla protokol imzaladı.

İmzalanan protokol sonrası yıkım çalışmalarına başladıklarını belirten Başkan Alıcık, 32 metre uzunluk ve 6 metre genişlikteki mevcut köprünün genişletilerek yenileneceğini kaydetti.

Bölgedeki trafik akışını rahatlatmak ve olası tehlikelerin önüne geçmek amacıyla protokol imzaladıklarını ifade eden Başkan Alıcık, “Aydoğdu Mahallemizde bulunan köprümüz yetersiz kalıyordu. Bu nedenle hem eski köprümüzü yenilemek hem de genişletmek için bir protokol imzaladık. Fen İşleri Müdürlüğümüz söz konusu proje için çalışmalara başladı. Köprümüzün yıkım işleri yapılıyor. Ardından yeni köprünün yapımı için çalışmalara başlanacak. Kısa sürede Nazilli’mize modern ve kullanışlı yeni bir köprü kazandıracağız. Nazilli Belediyesi olarak şartların zorluğuna rağmen bahanelerin arkasına sığınmadık. İlçemizde gönül köprüleri kurmakla yetinmedik, devamlı hizmet ürettik. Allah’ın izniyle var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Yeni köprümüz Nazilli’mize şimdiden hayırlı uğurlu olsun” dedi.