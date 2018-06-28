Başkan Alıcık; “Hayata geçirdiğimiz projeler Nazilli’nin yüz akıdır”

Geçtiğimiz günlerde bakanlık ile protokol imzalayarak köprünün yıkım ve yenileme çalışmalarını üstlendiklerini hatırlatan Alıcık, “Günümüz şartlarına uygun olmayan 32 metre uzunluk ve 6 metre genişlikteki mevcut köprünün yıkımına başladık. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yeni köprümüzün projesini hayata geçireceğiz” diye konuştu.

Nazilli Belediyesi olarak 2009 yılından bu yana 6 adet köprü yaptıklarını belirten Başkan Alıcık, “Aydoğdu Mahallemizde yapacak olduğumuz köprünün tamamlanmasının ardından Nazillimize toplam 7 yeni köprü kazandırmış olacağız. Göreve geldiğimiz günden bu yana hayata geçirdiğimiz projelerle her zaman gurur duyduk. Bazen zorlandık, bazen yavaşladık ama asla durmadık. İlçemize hizmet etmeye proje üretmeye devam ettik. Şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim ki hayata geçirdiğimiz projeler Nazilli’nin yüz akıdır” ifadelerini kullandı.