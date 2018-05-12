Başkan Alıcık Hemşireler Haftası’nı kutladı

Başkan Alıcık mesajında, “Profesyonel hemşirelik 1854-1856 yıları arasında yaşanan Kırım Savaşında Florence Nightingale ile başladığı kabul edilmektedir. Dünyada 1954 yılından beri ülkemizde ise 1964 yılından beri hemşire Florence Nightingale in doğum günü olan 12 Mayıs hemşireler günü olarak kutlanmaktadır. Hemşirelik, güç çalışma şartlarını gerektiren, özveri, sabır ve hoşgörü kavramlarını içinde bulunduran zor bir meslektir. Hemşirelik, diğer mesleklerde olduğu gibi, toplumsal ihtiyaçlardan doğan, insan hayatıyla yakından ilgili bir meslektir. Hemşirelik ekip çalışmasını bilen, hızlı çalışan hünerli eller ister. Hemşireliğin temelinde sevgi ve saygı yatar” ifadelerini kullandı.

Hemşirelerin her türlü olumsuzlukta, maddi ve manevi zorlukta mesleklerini icra ettiklerine dikkat çeken Alıcık, “Ülkemizin her köşesinde, insan hayatının kutsallığından ödün vermeksizin, sonsuz sabır ve itina ile çalışan Nazilli’mizde ve ülkemizde görev yapan tüm hemşirelerimizin 12-18 Mayıs Hemşireler Haftasını kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim” dedi.