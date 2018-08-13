Başkan Alıcık; “Her vatandaşımız bizim için değerli”

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Organize Sanayi Mahallesi Şehit Naci Ülker Bulvarı üzerine bulunan su kanalında temizleme çalışması gerçekleştirdi.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Haluk Alıcık, “Nazilli Belediyesi olarak ilçe genelinde insan sağlığının korunması ve çevre kirliliğinin ortadan kaldırılması için rutin çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimiz iş makineleri ile gelerek periyodik olarak temizlik çalışmaları yapıyor. Vatandaşlarımızı da bu konuda duyarlı olmaya ve çevreyi temiz tutmaya davet ediyorum” diye konuştu.

İlçe genelinde temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirten Alıcık, “Büyükşehir Yasası ile birlikte sorumluluk sahamız genişledi. Nazilli Belediyesi olarak en uzak köylere kadar gidip temizliğini yapıyoruz. Her vatandaşımız bizim için değerli. Her zaman bu bilinçle hareket ediyoruz” dedi.