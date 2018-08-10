Başkan Alıcık incir kurutma serası dağıtım törenine katıldı

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşma yapan Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Fuat Fikret Aktaş, “Aydın’da yıllık üretilen 185 bin ton incirin 60 bin tonu kurutulmakta, kuru incirin 40 bin tonu ise ihraç edilerek 75 milyon dolar kazanç sağlanmaktadır. Üretilen kuru incirin yüzde 10’u ekstra, yüzde 20’si ise birinci sınıf incirlerden oluşmaktadır. İncir sınıflandırılırken, böcek hasarlı, güneş hasarlı, yırtık, fermente olmuş ya da aşırı kuru olması dikkate alınır. Kaliteyi artırmak için üretim ve depolama aşamasındaki tedbirlere önem vermeliyiz. Kurutma kerevetlerde yapılmalı, yaprak ve yabancı otlarla temas olmamalı, gece kerevetler örtülmelidir. Küf oluşmaması için tam bir kurutma sağlanmalı ve kurutulan incirler kasalarla depolarda muhafaza edilmelidir. Kaliteyi artırmak için 2017’ de organik tarımın yaygınlaştırması projesinde yaklaşık 20 adet kurutma serası dağıtmıştık. Bu sene de bazı ilçelerde 30 kurutma serası dağıtmayı planlıyoruz. Bunun için 125 bin lira bütçe ayrıldı. Bin beş yüz lirası vatandaş katkısı olacak. Bundan sonra da çalışmalarımız sürecek. Üreticilerimiz için bereketli bir yıl olmasını diliyorum” diye konuştu.

İncir’in Aydın bölgesinin en önemli ihracat ürünü olduğuna dikkat çeken Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, “İncir dünyada karşılığı olan bir ihracat ürünü. Eğer incir Almanya’da veya İsviçre’de yetişseydi, eczanelerde ilaç olarak satılırdı. Biz incirin kıymetini maalesef bilmiyoruz. Bölgemizde yetişen incirin kalitesini ve verimliliğini artırmamız gerekiyor. Bundan sonra geliştireceğimiz husus bu olmalı. Kutsal kitaplarda geçen bir ürün olan incirin dünyada hak ettiği yere gelmesi gerekiyor. Yalnızca üretimi değil pazarlanmasıyla ilgili çalışmalarımız da olmalı” sözlerini kaydetti.

Bağcıllı’da kurutma tüneli ve kerevet projesine katılan 6 üreticiye teslim belgeleri Vali Köşger tarafından verildi.

İncir kurutma serası teslim törenine Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Nazilli Kaymakam Vekili ve Sultanhisar Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, İŞKUR Aydın Müdürü Rahmi Terzi, daire müdürleri, muhtarlar, dernek ve STK temsilcileri, incir üreticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.