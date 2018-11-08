Başkan Alıcık, İsabeyli Mahallesinde incelemelerde bulundu

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, İsabeyli Mahallesi'nde Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını inceleyerek vatandaşlarla sohbet etti.

İsabeyli Mahallesi'nde Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol açma ve parke taşı döşeme çalışmalarını inceledi.

İsabeyli genelinde birçok önemli projeyi hayata geçirdiklerinin altını çizen Alıcık, “Mahallemizde en büyük eksikliklerden biri olan kapalı pazaryerimizin açılışını geçtiğimiz yıllarda yapmıştık. Bunun yanında cadde ve sokaklarımızda genişletme ve parke taşı döşeme çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Adnan Menderes Üniversitesi İsabeyli yerleşkemize 2 milyon lira yatırım yaparak bir konferans salonu ile kütüphane açtık. Spor alanlarımızı yeniledik. Yeşildere'ye çok amaçlı sosyal tesis kazandırdık” diye konuştu.

İsabeyli Muhtarı Birkan Çelik ile yol çalışmalarını inceleyen Alıcık, “Çalışmalarımızı kısa sürede tamamlayarak yolumuzu yaya ve araç trafiğine açacağız. Dört bir yandan büyüyen Nazilli'mizde rutin olarak yol bakım ve onarım çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Muhtarımızla iletişim halinde vatandaşlarımızın talep ve önerilerini göz önünde bulundurarak projelerimi hazırlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Çalışmalarından dolayı Başkan Alıcık'a teşekkür eden Muhtar Çelik, “Başkanımız ilçemizin ihtiyacı olan birçok sosyal alanı mahallemize kazandırdı. Vatandaşlarımızın taleplerine anında yanıt verdi. Sokaklarımızı ve caddelerimizi modern bir görünüme kavuşturdu. Üniversitemizin eksikliklerinin giderilmesi noktasında büyük işler başardı. Başkanımızdan ve ekibinden Allah razı olsun” dedi.