Başkan Alıcık, İstanbul’un fethinin 565. yıldönümünü kutladı

Muhammed Mustafa (s.a.v.)’nın övgüsüne mazhar olarak bizlere bu dünya kentini miras bırakan Fatih Sultan Mehmet Han‘ı ve O’nun kumandasındaki karaman ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyor, İstanbul’un Fethi’nin 565’nci yıldönümünü kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, İstanbul’un fethinin 565. yıldönümü nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

29 Mayıs 1453 tarihinin Türk ve İslam tarihi için gurur günü olduğuna dikkat çeken Başkan Alıcık, “İstanbul tarih boyunca büyük öneme sahip olmuştur. Birçok milletin sahip olmak istediği İstanbul, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ‘İstanbul bir gün feth olunacaktır. Onu fetheden asker ne güzel askerdir. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır’ Hadis-i Şerifi ile İslam dünyası için farklı bir önem kazanan bu kutlu şehrin fethi İslam’ın bir neferi olan aziz Türk Milletine nasip olmuştur. Fetih için İstanbul surlarına dayanan Fatih Sultan Mehmet ve ordusu sadece Bizans ile değil aynı zamanda haçlı ordusuyla karşılaşmıştır. Üstün bir zekâ örneği gemilerini karadan Haliç’e indirdiğinde dünyadaki dengeleri sarsmış, fetih ile bir çağ kapanmış yeni bir çağ açılmıştır. İstanbul’un fethi sadece bir yerin fethedilmesi veya kazanılmış bir savaş olmayıp dünya tarihine ve medeniyetine yön vermiş bir hadisedir. Fetih ile sadece şehir değil, gönüller de fethedilmiştir. Bundan tam 565 yıl önce atalarımız tarafından fethedilen İstanbul, Türk yönetimi altında farklı dinlerden, farklı dillerden, farklı etnik kökenlerden insanların barış içinde yaşadığı, kültürler arasındaki bu müstesna diyalog neticesinde dünyaya örnek teşkil edecek bir toplum modelinin, bir arada yaşama tecrübesinin yaşandığı bir merkez olmuştur. Bu düşüncelerle alemlerin sultanı Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.)’nın övgüsüne mazhar olarak bizlere bu dünya kenti miras bırakan Fatih Sultan Mehmet Han‘ı, O’nun kumandasındaki karaman ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyor, İstanbul’un Fethi’nin 565’nci yıldönümünü kutluyorum” sözlerini kaydetti.