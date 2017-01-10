Başkan Alıcık, karla kaplı yolları aşarak açılış yaptı

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Kaşıkçılar Mahallesinde Nazilli Belediyesi tarafından genel düzenlemesi yapılan Müştemilat ve sosyal çatı açılışını karla kapanan yollara rağmen yaptı.



Karlı kaplı yolları aşarak Nazilli Belediyesinin hizmetini vatandaşa sundular. Nazilli Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen Kaşıkçılar mahallesindeki Müştemilat ve sosyal çatı açılışı düzenlenen tören ile hizmete açıldı. Açılış törenini yapmak üzere kırsalda yer alan Kaşıkçılar mahallesine gitmek için yola çıkan Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık ve Nazilli Belediye çalışanları yolların karla kaplı olması nedeni ile bir süre mahsur kaldı. Teyakkuz halinde bekleyen Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne ait ekip, Aydın Büyükşehir Belediyesi kar küreme ekiplerinin açtığı yollara tuzlama yaparak buzlanmayı önlemesinin ardından Kaşıkçılar mahallesine ulaşan Belediye çalışanları ve Başkan Haluk Alıcık buz gibi havaya rağmen açılış törenini gerçekleştirdi.



Mahalle Muhtarlarının da katıldığı açılış sade bir tören ile gerçekleştirilirken genel düzenlemesi yapılan Müştemilat ve sosyal çatının Kaşıkçılar mahallesine hayırlı uğurlu olmasını dileyen Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık “Karların engellediği yolları aşarak bu mahalledeki hizmetimizi sizlere sunmaya geldik. Bu kadar meşakkatli bir yolculuğu benimle birlikte katlanan uç beylerime de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Mahallelerimizde soğuk kar kış ya da sıcak demeden hizmetlerimiz devam edecek” dedi.



Açılış töreni sonrası tekrar karlı yollara düşen Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Samaili Mahallesi yolunda rastladığı domuz avına çıkan avcılara rastlayarak bir süre yolculuğuna ara verdi. Avcılar ile bir süre sohbet eden Alıcık herhangi bir şeye ihtiyaçlarının olup olmadığı sorarak birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Avcılar ile muhabbetini tamamlayan Başkan Alıcık mola vermiş iken uç beyleri ile kartopu oynamayı da ihmal etmedi. Uç beyleri ile oynadığı kar topu ile çocukluk günlerini yad eden Haluk Alıcık, “Karlı kaplı yollarda sadece meşakkatli bir yolculuk etmedik. Muhtarlarım ile birlikte karın en güzel kısmı olan kar topu oynayarak eski günleri yad edip hoşça vakit geçirdik. Hem çocukluk anılarımı hatırlattıkları için hem de bu açılışımıza karlı kaplı yollara rağmen katılmalarından dolayı hepsine çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.