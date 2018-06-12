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12 Haziran 2018 09:55

Başkan Alıcık; “Kazanan Türk milleti olacak”

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık Organize Sanayi Bölgesi’nde gerçekleştirdiği ziyaretlerde, “Ekonominin şahlandığı, istikrarın sürdüğü, üreten, güçlü ve dünya ülkeleri arasında söz sahibi bir Türkiye için vatandaşlarımızı Cumhur İttifakı’nı desteklemeye davet ediyorum” dedi.

Başkan Alıcık; “Kazanan Türk milleti olacak”

12 Haziran 2018 09:55


24 Haziran’da yapılacak seçimlerin büyük önem taşıdığına dikkat çeken Alıcık, “Ekonominin şahlandığı, istikrarın sürdüğü, üreten, güçlü ve dünya ülkeleri arasında söz sahibi bir Türkiye için vatandaşlarımızı Cumhur İttifakı’nı desteklemeye davet ediyorum. Biz bu topraklar için canımızı ortaya koyduk ve milletimizin iradesine sahip çıktık. Birliğimizi bozmaya çalışanlara en güzel cevabı her zaman sandıkta verdik. Ülkemizin üzerinde oynanmaya çalışılan oyunlara müsaade etmedik. Liderimiz Devlet Bahçeli’nin ortaya koyduğu güç ve dava arkadaşlarımızın irade ve inancı ile en iyi neticeyi alacağımıza inanıyorum” dedi.


MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin 18 Nisan’da seçim startını vermesinin ardından çalışmalara başladıklarını hatırlatan Başkan Alıcık, “Aydın genelinde ve Nazillimizde yaptığımız ziyaretlerde vatandaşlarımızdan olumlu geri dönüşler alıyoruz. ‘Sıkmadık el, çalmadık kapı bırakmayacağız’ diyerek Cumhur İttifakı’na destek için çıktığımız bu yolda kazanan Türk milleti olacak” sözlerini kaydetti.




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