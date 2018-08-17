Başkan Alıcık, Kurban Bayramı’nı kutladı

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Kurban Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

Bayramların birlik ve beraberlik bağlarını güçlendiren mübarek zamanlar olduğunu belirten Alıcık, “Bayramlar, toplumsal birliği sağlayan değerlerin hatırlandığı, güzelliklerin ve iyiliklerin yoğun olarak yaşandığı, insanlar arasında karşılıklı sevgi ve saygının geliştiği, dostluk ve kardeşlik hislerinin güçlendiği ve dargınlıkların giderildiği günlerdir. Bütün bu değerleri barındıran Kurban Bayramı, özellikle yardımlaşma ve paylaşmayı ifade etmektedir. Kurban ibadeti, kişiye gerektiğinde malını ve canını Allah yolunda feda edebilme bilincini aşılar. Servetini ihtiyaç sahipleriyle paylaşma alışkanlığı kazandırır. İnsanların birbirleriyle kaynaşmalarına, birbirlerini sevip saymalarına ve kardeşlik bağlarını kuvvetlendirmelerine vesile olur. Hz. İbrahim ve İsmail’in sadakat ve teslimiyetini hatırlatan Kurban ibadeti, bir yandan kişinin Allah’a yakınlaşmasını simgelerken, diğer yandan toplumda kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşma bilincinin gelişmesine, sevgi ve dostluğun yaygınlaşmasına zemin hazırlar. Birlik ve beraberliğimizi pekiştirir. Bu duygular içerisinde idrak edeceğimiz Kurban Bayramı’nın ülkemize birlik, beraberlik, sevgi, barış, kardeşlik ve huzur getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz eder, başta hemşerilerim olmak üzere tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nı tebrik ederim” ifadelerini kullandı.