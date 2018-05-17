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17 Mayıs 2018 09:42

Başkan Alıcık, Malatya Kültür ve Dayanışma Derneğinin açılışına katıldı

Nazilli Belediyesi Başkanı Haluk Alıcık, Zafer Mahallesi Yunus Emre Parkı’nda bulunan Malatya Kültür ve Dayanışma Derneği’nin açılış törenine katıldı.

Başkan Alıcık, Malatya Kültür ve Dayanışma Derneğinin açılışına katıldı

17 Mayıs 2018 09:42


Malatya Kültür ve Dayanışma Derneği düzenlenen törenle açıldı. Zafer Mahallesi Yunus Emre Parkı’nda yapılan açılış törenine Kaymakam İbrahim Küçük, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, dernek, STK ve siyasi parti temsilcileri ile oda başkanları katıldı.


Konuşmasında dayanışma vurgusu yapan Başkan Alıcık, “Nazilli’de yaşayan Malatyalı kardeşlerimiz artık buralı. Burada büyüdüler ve hayatlarının büyük bölümünü burada geçiriyorlar. Biz kardeşlerimizden çok memnunuz. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz derneğimiz hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.


Birlik ve beraberlik duygusunu daha derinden yaşamak adına bir dernek çatısı altında buluştuklarını söyleyen Dernek Başkanı Mesut Öztunç, “Dedelerimiz Malatya’dan Nazilli’ye gelmişler. Bizler burada dünyaya geldik. Ne mutlu babalarımız bizi Müslüman bir Türk evladı olarak yetiştirdi. Çocukluğumuzda yaşadığımız duyguları yavaş yavaş unutmaya başlamıştık. Bu duyguları daha derinden yaşayabilmek için dernek çatısı altında hemşerilerimizi birleştirmeyi arzu ettik. Birbirimize sahip çıkmak için bu derneği kurduk. Bundan sonra güzel işler yapacağız inşallah. Herkesten Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.


Nazilli’ye gelen vatandaşların ilçeye değer kattığına işaret eden Kaymakam İbrahim Küçük, “Bizi bir arada buluşturan ortak paydamız Nazilli. Malatyalı arkadaşlarımız, siyaset, ekonomi, ticarette, sosyal hayatta, sporda, eğitimde bütün alanlarda görev alıyorlar. Buraya değer katan bu arkadaşlarımızın dernek çatısı altında bir takım hasretlerini gidermesi anlamlı bir olay. İlçemizin daha güzel olması için bu derneklerin birer vesile olacağına inanıyorum” dedi.


Konuşmaların ardından açılış duası okunarak kurdele kesildi.




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