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22 Haziran 2017 19:28

Başkan Alıcık, meclis üyeleri ile iftar yemeğinde buluştu

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Belediye Meclis Üyeleri ile iftar yemeğinde buluştu.

Başkan Alıcık, meclis üyeleri ile iftar yemeğinde buluştu

22 Haziran 2017 19:28


Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık Ramazan ayı sonlanmadan her yıl geleneksel olarak yaptıkları gibi Belediye Meclis Üyeleri ve aileleri ile iftarını yaptı. Nazilli Belediyesi Hangar Cafe&Resterant’da ev sahipliği yapan Başkan Alıcık Meclis Üyeleri ve ailelerini kapıda karşılayarak yemek salonuna aldı. İftar öncesi Yeni Sinan Camii İmamı Bilal Ekici Kur’an Tilaveti ve ilahiler okuyarak misafirlerin oruçlarını dualar ile açmalarını sağladı. Sıcak samimi bir ortamda yenilen iftar yemeğinin ardından Belediye Başkanı Haluk Alıcık tek tek masaları dolaşıp Meclis Üyeleri ve ailelerinin hal hatırlarını sorarak muhabbet etti. Yine bir Ramazan ayında da sağlık ve sıhhatle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Belediye Başkanı Haluk Alıcık, tutulan oruçların ve kılınan namazların Allah katında kabul olması temennisinde bulunarak, “Bir Ramazan ayının daha sonuna geldik. Sizlerle beraber olmaktan dolayı mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Ramazan ayları birlik ve beraberliğin, sevgi ve hoşgörünün pekiştiği, yoksulun hatırlandığı çok önemli bir aydır. Küskünlük ve kırgınlıkların bittiği bu günlerde en iyi hizmeti ve en güzeli paylaşabilmek çok önemlidir. Bu makamlar gelip geçici makamlardır. Hepimiz gelecek kuşaklara en güzel eserleri bırakmak için birlik beraberliği, sevgi ve hoşgörüyü sağlarsak, kuşkusuz daha iyi hizmetlere imza atabiliriz. Son olarak sizlerle bu sofrayı paylaşmaktan dolayı çok memnun olduğumu ifade ediyorum. İnşallah sağlık ve sıhhat içerisinde nice ramazanlarda buluşmak dileğiyle hepinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.




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