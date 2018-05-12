Başkan Alıcık, NAZENDER’in etkinliğine katıldı

İstasyon Meydanı’nda bulunan Atatürk büstü önüne çelenk bırakılması ile başlayan program, üzerinde ‘Sevgi her engeli aşar’, ‘Engelsiz şehir Nazilli için hep birlikte el ele’ yazılı pankartların uçan balonlarla havaya bırakılması ile son buldu.

NAZENDER olarak resmi kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde Nazilli’de her alanda erişilebilirlik kavramını hayata geçirmek için çalışacaklarını belirten Dernek Başkanı Tayfun Yazıcı, “ Nazilli Kent Konseyi Engelliler Meclisi ve NAZENDER olarak eğitim kurumları ile çok kuvvetli bir bağ oluşturduk. Dernek anlayışından çıkıp çok büyük bir engelli camiası ve engelli ailesi olmak istiyoruz. Bu birlik beraberliğimizle tüm etkinlik ve çalışmalarımızı birlikte yapacağız. Kısa süre içerisinde eksikleri tamamlayarak uzun yaşam markası ile tanınan Nazillimizin adının yanına ‘Engelsiz şehir Nazilli’yi de ekleyeceğiz” sözlerini kaydetti.

Nazilli Belediyesi olarak engelli vatandaşların sorunlarının çözümüne yönelik birçok projeye imza attıklarını hatırlatan Belediye Başkanı Haluk Alıcık, “Hepimiz birer engelli adayıyız. Bu nedenle engellilerimizin yalnızca bir hafta değil her zaman destekçisi olmalıyız. Bu bilinçle projeler üretmeli, onların hayatlarını kolaylaştırmalı ve sosyal hayata daha fazla katılımlarını sağlamalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle 10-16 Mayıs Engelliler Haftası’nı kutluyor, Nazilli Belediyesi olarak engellilerimizin her zaman en büyük destekçileri olacağımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum” dedi.