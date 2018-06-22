Allah nasip etti iki dönemdir belediye başkanlığını kazanıyoruz. Halkımızla her fırsatta kucaklaşmaya çalışıyoruz, bugün de onlardan bir tanesi. Milletvekili adaylarımızla birlikte Cumhur İttifakı’nın başarılı olması için çalışma yapıyoruz. En güzel sonucu biz alacağız” diye konuştu.

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP)’nin Nazilli’de gerçekleştirdiği seçim yürüyüşü Belediye Başkanı Haluk Alıcık’ın ev sahipliğinde yapıldı. Nazilli Belediyesi Mehteran Takımı‘nın eşlik ettiği yürüyüş, Belediye Meydanı’ndan başlayıp, İstasyon Meydanı’nda basın açıklaması yapılmasının ardından son buldu.

Yürüyüşe, MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale, MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, MHP Aydın milletvekili adayları Güntekin Şimşek, Mustafa Peker, Yusuf Keremit, Faik Akkuş, Hatice Özcan, Süleyman Sinan Bakırcı, Seyfettin Tosun, MHP Nazilli İlçe Başkanı Cüneyt Korkmaz ve sayıda partili katıldı.

MHP’nin, 24 Haziran seçimlerinden güçlü bir şekilde çıkacağını ifade eden MHP Genel Başkan Yardımcısı Depboylu, “Bundan 3 ay önce de ilçelerimizde dolaşıyorduk, bugün de seçim vasıtasıyla yine buradayız. Hiç kimsenin gücü Cumhur İttifakı’nı bozmaya yetemez. Cumhur İttifakı 2023’e kadar devam edecektir. Milliyetçi Hareket Partisi tüm gücüyle sahadadır. Hiçbir ülkücü terörist başının sözcüsü olan, çocuk katillerinin sözcüsü olan HDP ile işbirliği yapanların peşinden gitmez. Ülkücünün yeri MHP’nin çatısıdır. Devlet Bahçeli de seçim beyannamesini açıkladığı toplantıda kucaklaşmaya hazır olduğunu söylemiştir. Yol yakınken dönecek olan döner” ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı’nın uç beyleri olarak gece gündüz çalıştıklarını belirten Başkan Alıcık, “Nazilli hareketin kalesi. Allah nasip etti iki dönemdir belediye başkanlığını kazanıyoruz. Halkımızla her fırsatta kucaklaşmaya çalışıyoruz, bugün de onlardan bir tanesi. Milletvekili adaylarımızla birlikte Cumhur İttifakı’nın başarılı olması için çalışma yapıyoruz. En güzel sonucu biz alacağız” sözlerini kaydetti.