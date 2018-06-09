Başkan Alıcık, “Nazilli’de en iyi neticeyi alacağız”

Erken seçim kararının alınmasının ardından çalışmalarına başlayan Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, vatandaş ziyaretlerini Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu ile sürdürdü.

24 Haziran’da yapılacak olan seçimlerin Türkiye’nin birlik ve bekası için büyük önem taşıdığını her fırsatta dile getiren Alıcık, “Göreve geldiğimiz günden bu yana ülkemiz ve Nazillimiz için hizmet ediyoruz. Liderimiz Devlet Bahçeli’nin talimatları ile seçim çalışmalarımıza başladık. Aydın genelinde ve Nazillimizde yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan aldığımız geri dönüşler olumlu. Allah’ın izniyle Nazilli’de en iyi neticeyi alacağız” diye konuştu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu ve MHP Nazilli İlçe Başkanı Cüneyt Korkmaz ile esnafları ziyaret eden Alıcık, “’Sıkmadık el, çalmadık kapı bırakmayacağız’ diyerek çıktığımız bu yolda emin adımlarla ilerliyoruz. Her zaman olduğu gibi milletimizin daha aydınlık bir Türkiye’de huzur içerisinde yaşaması için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.