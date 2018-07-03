Başkan Alıcık, Nazilli’deki projeleri inceledi

Yeni haftaya ilçe genelince hayata geçirilen projeleri inceleyerek başlayan Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, başkan yardımcıları ve daire müdürleri ile birlikte cadde ve sokakları karış karış gezdi.

Yapımı devam eden projeleri tek tek inceleyerek çalışmaların kısa sürede tamamlanması için ekiplere talimat veren Alıcık, “Şu anda Nazillimizin dört bir yanında ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. İlçemizin tek bir mahallesinde değil, hem merkez hem de kırsal mahallelerimizde projelerimizi hayata geçiriyoruz. Dallıca Çayı kenarında yürüyüş yolumuz, peyzaj çalışmalarımız ve ışıklandırmalarımız büyük ölçüde tamamlandı. Zafer, Kurtuluş, İsabeyli, Arslanlı, Yıldıztepe Mahallelerimizde kilit parke taşı döşeme işlerimiz devam ediyor. Aydoğdu Mahallemizde köprü, Eğrek’de cem evi, Yeşildere’de sosyal alan, Güzelköy’de camii yapıyoruz. Nazillimizde aynı anda onlarca projeyi hayata geçirmek için gayret ediyoruz. Yalnızca seçim dönemlerinde değil göreve geldiğimiz günden bu yana ilçemize hizmet ediyoruz. Nazillimiz için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.