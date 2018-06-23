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23 Haziran 2018 06:58

Başkan Alıcık, “Nazilli’ye yatırım yapanlar karşılığını alacak”

AYDIN (İHA) – Nazilli’de hizmete giren akaryakıt istasyonunun açılışında Başkan Alıcık, “Nazilli’mize yatırım yapan arkadaşlarımız, hemşerilerimiz yatırımlarının karşılığını alacaklar” dedi.

Başkan Alıcık, “Nazilli’ye yatırım yapanlar karşılığını alacak”

23 Haziran 2018 06:58



Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Muammer Aksoy Mahallesi Aydın-Denizli karayolu üzerinde hizmete giren akaryakıt istasyonunun açılış törenine katıldı.



Açılışta konuşan Başkan Alıcık, “Nazillimiz dört bir yandan büyüyor. Hizmet kalitesi yüksek tesislerimizin sayısı arttı. Nazillimiz adına gururluyuz. İlçemize yatırım yapan arkadaşlarımız, hemşerilerimiz yatırımlarının karşılığını alacaklar. Rabbim bol kazanç versin, hayırlara vesile olsun. İlçemizdeki iş adamlarının sayısının artmasını temenni ediyorum. İsmet ve Nedim Sevinç kardeşlerime yeni iş yerleri hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.




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