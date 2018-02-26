Başkan Alıcık, Necmettin Erbakan’ı ölümünün 7’nci yılında andı

Başkan Alıcık, 27 Şubat 2011’de hayatını kaybeden Saadet Partisi eski Genel Başkanı Necmettin Erbakan’ı ölümünün 7’nci yılında rahmetle anarak, “Hayatının her anının milletine adayan Erbakan Hocamızı ölümünün 7’nci yılında rahmetle anıyoruz. Sayın Erbakan’ın şöyle bir ifadesi vardı, “İlim ormanda yolunu kaybetmiş birinin elindeki pusuladır. İlim Allah’ı bilmekle başlar” diyordu. Milli görüşün doğrudan doğruya bir fikir ve ilim aksiyonu olarak ortaya çıktığını ifade ediyordu. Her zaman yolunda giden Erbakan hocamız vazifesini hakkıyla tamamlayarak bize örnek bir isim, bir lider ve dava adamı olarak son nefesini verdi. Bugün hala yaptığı hayırlı hizmetlerle anılıyor olması Sayın Erbakan’ın yürüdüğü yolda doğru adımlar atmış olduğunun göstergesidir. Onu dualarla anıyor, Cenab-ı Allahtan rahmet diliyorum” diye konuştu.