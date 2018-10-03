Başkan Alıcık, oda başkanlarını ağırladı

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Nazilli'de faaliyet gösteren odaların başkanları ile kahvaltı programında bir araya geldi.

Nazilli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Dursun Öztunç, Bakkallar Odası Başkanı Fatih Astepe, Manavlar Odası Kemal Cansız, Elektrikçiler Odası Mehmet Akyol, , Manifaturacılar Odası Başkanı Hüdai Tosun, Berberler Odası Başkanı Olcay Akyıldız, Marangozlar Odası Başkanı Ali Çetinkaya, Bakırcılar Odası Başkanı Mehmet Karadeli, Lokantacılar ve Kasaplar Odası Başkanı Mahmut Arslan, Demirciler Odası Başkanı Nuri Şimşek Terziler Odası Başkanı Hakkı Çaydan ve Fırıncılar Odası Başkanı Reşat Oflioğlu'nu makamında ağırlayan Alıcık, Nazilli esnafı ve ilçenin genel durumu hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıları değerlendiren ve oda başkanlarına göstermiş olduğu özveriden dolayı teşekkür eden Başkan Alıcık, “Döviz kurlarındaki artış tüm Türkiye'de olduğu gibi Nazillimizi de etkiledi. Ancak oda başkanlarımız ve esnaf kardeşlerimizin bu anlamda büyük fedakarlıklar gösterdiğine inanıyor, Nazilli Belediyesi olarak her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyorum. Ülkemizin içinde bulunduğu durumu aşacağına ve kalkınmanın yine kendi öz kaynaklarımızla sağlanacağına olan inancım tamdır” ifadelerini kullandı.